В АПЛ исключили возвращение к формату пяти замен

Исполнительный директор Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс отреагировал на призывы наставников «Ливерпуля» Юргена Клоппа и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о возвращении правила пяти замен в матчах лиги.

«Есть мнение, что возможность пяти замен меняет соревновательный баланс матча. Было два голосования по этому вопросу, на обоих были поддержаны три замены. Я не думаю, что что-то изменится в дальнейшем. Мы можем понять, почему это вызывает споры. Особенно если ваш клуб, как Юргена и Хосепа, выступает в Европе», — цитирует Мастерса Goal.

Клопп и Гвардиола неоднократно призывали к возвращению пяти замен в матчах АПЛ, мотивируя это напряжённым графиком и высоким риском травматизма.

Ранее футболист клуба АПЛ выразил готовность выступать за сборную России или Украины.