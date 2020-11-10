Футболист клуба АПЛ выразил готовность выступать за сборную России или Украины

Защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман допустил, что в будущем будет выступать за футбольную сборную России или Украины.

Игрок рассказал в интервью о своих корнях, отметив, что часто бывал на родине отца в Москве, а также подчеркнул, что много времени проводил в Киеве, где у него есть родственники по материнской линии.

«Для меня открыты двери в сборные России или Украины. И хотя мой русский язык недостаточно хорош, изъясняться на нём я могу», — цитирует Килмана BBC.

23-летний Килман выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В этом сезоне он провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.