СМИ: Футболист «Спортинга» получил огнестрельное ранение

Нападающий молодёжной команды лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» Бруну Тавареш получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок находился в машине с группой друзей, один из которых в шутку достал заряженный пистолет, оружие случайно сработало, и пуля попала в грудь Таварешу.

После этого спортсмен был сразу госпитализирован и прооперирован.

Отмечается, что на данный момент жизни потерпевшего ничего не угрожает, а полиция начала разбирательство.

Ранее хоккеист Даниил Тарасов опроверг слухи о том, что он получил ножевое ранение.