СМИ: Футболист «Спортинга» получил огнестрельное ранение
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- © Ricardo Nascimento
Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок находился в машине с группой друзей, один из которых в шутку достал заряженный пистолет, оружие случайно сработало, и пуля попала в грудь Таварешу.
После этого спортсмен был сразу госпитализирован и прооперирован.
Отмечается, что на данный момент жизни потерпевшего ничего не угрожает, а полиция начала разбирательство.
Ранее хоккеист Даниил Тарасов опроверг слухи о том, что он получил ножевое ранение.