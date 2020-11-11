СМИ: Футболист «Спортинга» получил огнестрельное ранение

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Нападающий молодёжной команды лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» Бруну Тавареш получил огнестрельное ранение.
СМИ: Футболист «Спортинга» получил огнестрельное ранение
  • Gettyimages.ru
  • © Ricardo Nascimento

Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок находился в машине с группой друзей, один из которых в шутку достал заряженный пистолет, оружие случайно сработало, и пуля попала в грудь Таварешу.

После этого спортсмен был сразу госпитализирован и прооперирован.

Отмечается, что на данный момент жизни потерпевшего ничего не угрожает, а полиция начала разбирательство.

Ранее хоккеист Даниил Тарасов опроверг слухи о том, что он получил ножевое ранение.

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