Хоккеист Тарасов опроверг слухи о том, что он получил ножевое ранение
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«Если бы меня кто-то порезал, то как бы я сегодня тренировался-то? Я никого не вызвал, никуда не ездил, вообще говорить не о чем. Всё в порядке, завтра играю. Руководство переполошилось из-за этого», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».
14 октября появилась информация, что Тарасов получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой. Отмечается, что 29-летний игрок был доставлен в больницу с ушибом предплечья и ножевой раной на руке, но при этом отказался писать заявление на девушку в полицию.
Ранее агент Тарасова заявил, что не намерен обсуждать личную жизнь игрока.