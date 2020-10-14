Хоккеист Тарасов опроверг слухи о том, что он получил ножевое ранение

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов опроверг информацию о том, что он получил ножевое ранение во время ссоры со своей бывшей девушкой.

«Если бы меня кто-то порезал, то как бы я сегодня тренировался-то? Я никого не вызвал, никуда не ездил, вообще говорить не о чем. Всё в порядке, завтра играю. Руководство переполошилось из-за этого», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

14 октября появилась информация, что Тарасов получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой. Отмечается, что 29-летний игрок был доставлен в больницу с ушибом предплечья и ножевой раной на руке, но при этом отказался писать заявление на девушку в полицию.

Ранее агент Тарасова заявил, что не намерен обсуждать личную жизнь игрока.