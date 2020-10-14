Агент хоккеиста Тарасова заявил, что не намерен обсуждать личную жизнь игрока
- РИА Новости
«Всегда готов к диалогу со СМИ, журналистами и никогда не откажу им в общении на хоккейные темы. Но не собираюсь обсуждать личную жизнь игроков и другие конфликты, не имеющие никакого отношения к спорту», — приводит слова Николаева «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что хоккеист «Динамо» Тарасов получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой. Отмечается, что 29-летний игрок был доставлен в больницу с ушибом предплечья и ножевой раной на руке, но при этом он отказался писать заявление на девушку в полицию.