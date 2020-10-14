Агент хоккеиста Тарасова заявил, что не намерен обсуждать личную жизнь игрока

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Юрий Николаев, агент нападающего московского хоккейного клуба «Динамо», отреагировал на информацию о том, что его клиент получил ножевое ранение.
Агент хоккеиста Тарасова заявил, что не намерен обсуждать личную жизнь игрока
  • РИА Новости

«Всегда готов к диалогу со СМИ, журналистами и никогда не откажу им в общении на хоккейные темы. Но не собираюсь обсуждать личную жизнь игроков и другие конфликты, не имеющие никакого отношения к спорту», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что хоккеист «Динамо» Тарасов получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой. Отмечается, что 29-летний игрок был доставлен в больницу с ушибом предплечья и ножевой раной на руке, но при этом он отказался писать заявление на девушку в полицию.

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