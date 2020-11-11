Апелляция «Наполи» по техническому поражению от «Ювентуса» отклонена

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Апелляционный спортивный суд отклонил просьбу «Наполи» о пересмотре решения о техническом поражении от «Ювентуса» в матче третьего тура Серии А.
Апелляция «Наполи» по техническому поражению от «Ювентуса» отклонена
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Италии.

4 октября «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи» и явился на стадион, тогда как гостевая команда не объявляла свой список игроков и в итоге не приехала на матч. 

До этого два игрока «Наполи», Элиф Элмас и Петр Зелински, заболели коронавирусом, из-за чего неаполитанцам было не рекомендовано лететь на матч с «Ювентусом». После этого «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Наполи» могут не отпустить своих футболистов в национальные сборные.

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