Источник: «Ювентус» и «Наполи» могут не отпустить своих футболистов в национальные сборные

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис могут не отпустить футболистов своих клубов в сборные.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, руководители этих клубов считают, что матчи национальных сборных создают дополнительные проблемы в период пандемии коронавируса. Вдобавок международные матчи ещё больше нагружают график соревнований и несут риск увеличения травматичности. Свою обеспокоенность отъездом игроков в национальные команды также выразил президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта.

В октябре «Ювентус» не мог рассчитывать на форварда Криштиану Роналду из-за коронавируса. 6 ноября Роналду получил вызов в национальную команду Португалии на матчи Лиги наций с Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября).

Ранее экс-футболист «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к итальянцам.