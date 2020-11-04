Экс-футболист «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к итальянцам

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Бывший футболист туринского «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал поведение португальского форварда команды Криштиану Роналду.
Экс-футболист «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к итальянцам
  • Reuters

«Роналду ведёт себя невежественно. Он в Италии уже два года, но всё ещё не научился говорить на нашем языке… Пользуется испанским, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих партнёров по команде, ни итальянцев», — цитирует Бруно Calciomercato.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала» за €117 млн. За это время он провёл за туринцев 92 матча во всех турнирах, забил 70 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А.

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