Экс-футболист «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к итальянцам

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал поведение португальского форварда команды Криштиану Роналду.

«Роналду ведёт себя невежественно. Он в Италии уже два года, но всё ещё не научился говорить на нашем языке… Пользуется испанским, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих партнёров по команде, ни итальянцев», — цитирует Бруно Calciomercato.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала» за €117 млн. За это время он провёл за туринцев 92 матча во всех турнирах, забил 70 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А.