Живоглядов о вызове в сборную России: испытываю большую радость, честь и гордость

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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал свой первый вызов в сборную России по футболу.
Живоглядов о вызове в сборную России: испытываю большую радость, честь и гордость
  • РИА Новости

«Обрадовался, когда меня довызвали в сборную. Но узнал об этом в день игры с «Динамо», поэтому все эмоции остались до матча. Повлияло поражение от бело-голубых на эмоции от вызова? Нет. Просто так сложился день. Но сейчас уже это в прошлом, все мысли о сборной. Что для меня значит первый вызов? Это большая радость, честь и гордость — защищать свою страну», — сказал Живоглядов в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Даниил Лесовой высказался об уровне ближайших соперников сборной России.

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