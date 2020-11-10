Лесовой высказался об уровне ближайших соперников сборной России

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Полузащитник сборной России по футболу Даниил Лесовой поделился мнением о ближайших соперниках национальной команды.
Лесовой высказался об уровне ближайших соперников сборной России
  • РИА Новости

«Уровень соперников? Конечно, высокий. Много футболистов играет в ведущих европейских лигах», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе национальной команды.

Он также отметил, что каждый игрок сборной России понимает, что от него требуется как в обороне, так и в атаке.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Лесовой рассказал об атмосфере в национальной команде на ноябрьском сборе.

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