Лесовой высказался об уровне ближайших соперников сборной России

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Лесовой поделился мнением о ближайших соперниках национальной команды.

«Уровень соперников? Конечно, высокий. Много футболистов играет в ведущих европейских лигах», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе национальной команды.

Он также отметил, что каждый игрок сборной России понимает, что от него требуется как в обороне, так и в атаке.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Лесовой рассказал об атмосфере в национальной команде на ноябрьском сборе.