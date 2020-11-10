Лесовой: в сборной взрослые игроки общаются с молодыми, никакого барьера нет

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Лесовой рассказал об атмосфере в национальной команде на ноябрьском сборе.

«Пока только второй день. Поэтому больше кучкуемся с молодыми. Через три-четыре дня с остальными разобщаемся. Успел ли прочувствовать атмосферу сборной? Да, взрослые общаются с молодыми, никакого барьера нет. Есть диалог и с тренерским штабом, всё хорошо», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Лесовой рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу.