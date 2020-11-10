Левандовски признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии Goal

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира сезона-2019/20 по версии издания Goal.
Левандовски признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии Goal
  • Reuters

Полный список из 25 лучших игроков сезона представлен на сайте издания.

В минувшем сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов. 

Второе место в рейтинге занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а тройку лучших замкнул нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее Левандовски стал лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций.

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