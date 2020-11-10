Газизов о 1/8 финала Кубка России: рад, что нас ждёт историческое дерби
- РИА Новости
«Слепой жребий, что тут оценивать. Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше и мы будем чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что нас ждёт такое историческое дерби. Турнир очень важный, он даёт прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоёвывать титулы», — цитирует Газизова Sport24.
Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 20—21 февраля.
Ранее полузащитник «Химок» прокомментировал итоги жеребьёвки.