Газизов о 1/8 финала Кубка России: рад, что нас ждёт историческое дерби

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России, в котором московская команда встретится с «Динамо».
Газизов о 1/8 финала Кубка России: рад, что нас ждёт историческое дерби
  • РИА Новости

«Слепой жребий, что тут оценивать. Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше и мы будем чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что нас ждёт такое историческое дерби. Турнир очень важный, он даёт прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоёвывать титулы», — цитирует Газизова Sport24.

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 20—21 февраля.

Ранее полузащитник «Химок» прокомментировал итоги жеребьёвки.

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