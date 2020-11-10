Газизов о 1/8 финала Кубка России: рад, что нас ждёт историческое дерби

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России, в котором московская команда встретится с «Динамо».

«Слепой жребий, что тут оценивать. Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше и мы будем чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что нас ждёт такое историческое дерби. Турнир очень важный, он даёт прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоёвывать титулы», — цитирует Газизова Sport24.

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 20—21 февраля.

Ранее полузащитник «Химок» прокомментировал итоги жеребьёвки.