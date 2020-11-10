Глушаков прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил радость от того, что в 1/8 финала Кубка России подмосковная команда встретится с «Крыльями Советов», за которые выступает его бывший одноклубник Дмитрий Комбаров.

«Как раз когда в Москве и Подмосковье будет самая футбольная погода и атмосфера. Но с моим другом Димой всегда рад сыграть — при любой погоде. Для него будет тёплый приём, но не на поле, конечно. В принципе, ещё до жеребьёвки загадывал в соперники «Крылья» из-за возможности встретиться с Комбаровым и рад, что всё так и сложилось», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20—21 февраля.

Ранее стали известны все пары 1/8 финала Кубка России.