Собянин рассказал о введении особого порядка проведения спортивных мероприятий со зрителями в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, в чём заключается новый порядок проведения спортивных мероприятий со зрителями в столице.
Собянин рассказал о введении особого порядка проведения спортивных мероприятий со зрителями в Москве
  • РИА Новости

«Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в официальном блоге Собянина.

Помимо прочего, мэр Москвы рассказал об ужесточении карантинных мер в отношении кинотеатров и театров, а также о введении новых ограничений на работу клубов и ресторанов.

Ранее Собянин выразил мнение, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в столице может ухудшиться.

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