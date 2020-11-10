Собянин рассказал о введении особого порядка проведения спортивных мероприятий со зрителями в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, в чём заключается новый порядок проведения спортивных мероприятий со зрителями в столице.

«Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в официальном блоге Собянина.

Помимо прочего, мэр Москвы рассказал об ужесточении карантинных мер в отношении кинотеатров и театров, а также о введении новых ограничений на работу клубов и ресторанов.

Ранее Собянин выразил мнение, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в столице может ухудшиться.