Гончаренко считает, что у команды Тутберидзе есть серьёзная конкуренция в России

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о соперничестве между командами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Гончаренко считает, что у команды Тутберидзе есть серьёзная конкуренция в России
  • РИА Новости

«Давайте смотреть правде в глаза: было много людей, которые ждали, что сейчас Трусова и Косторная выйдут и провалятся. Мол, есть один штаб Тутберидзе, шикарно работающий, и больше никого нет. Но Кубок показал, что девочки не провалились», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, подобное положение дел может кому-то нравиться, а кому-то — нет, однако спорить с результатами девушек сложно. Гончаренко отметила, что Александра Трусова одержала победу на этапе Кубка России в Казани, исполнив сложную программу, а Алёна Косторная неплохо провела свой прокат.

«Да, штаб Тутберидзе работает здорово, но будем честны: они не одни. И конкуренция в данном случае — это хорошо», — заключила Гончаренко.

Ранее Гончаренко обратила внимание на изменения в катании Александры Трусовой и Алёны Косторной, перешедших под руководство Евгения Плющенко.

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