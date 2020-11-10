Гран-при России в классе «Формула-1» пройдёт 26 сентября 2021 года

«Формула-1» обнародовала календарь гонок на сезон 2021 года.

Как уточняется на официальном сайте соревнований, всего запланировано 23 этапа. Чемпионат стартует 21 марта в Мельбурне и финиширует 5 декабря в Абу-Даби. Гран-при России на трассе в Сочи назначен на 26 сентября. При этом не определено место гонки 25 апреля, от проведения которой отказался Вьетнам.

В программе чемпионата дебютирует этап в Саудовской Аравии. Он запланирован на 28 ноября 2021 года.

Ранее Даниил Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля.