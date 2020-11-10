Кучаев может уехать в Европу, заявил его агент

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в один из европейских клубов.
Кучаев может уехать в Европу, заявил его агент
  • РИА Новости

Как заявил его агент Олег Артёмов, к футболисту проявляют интерес зарубежные команды, однако переговоры находятся на предварительной стадии.

Артёмов также заметил, что Кучаева вызвали в сборную России, хотя по возрасту он ещё проходит и в молодёжку.

«Сейчас он играет ярко, легко. И будет ещё прибавлять. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в Европе. Нужно также учитывать, что Кучаев перенёс две неприятные травмы. Это тоже определённый опыт», — приводит слова Артёмова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что агент Артёмов сообщил об интересе «Барселоны» и ПСЖ к Александру Головину.

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