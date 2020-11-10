Агент Артёмов сообщил об интересе «Барселоны» и ПСЖ к Головину
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При этом, по словам агента Олега Артёмова, официальных предложений игроку указанные клубы не делали.
«Предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают примерно, за какие деньги можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям», — цитирует Артёмова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что ПСЖ крупно обыграл «Ренн» и одержал восьмую победу подряд в Лиге 1.