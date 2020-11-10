Штырков рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым

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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков ответил, почему согласился провести поединок с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 115.
Штырков рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Сразу скажу, что в этом случае деньги для меня не главное. В октябре я мог подраться с Насрудином Насрудиновым на турнире RCC. И тогда гонорар был ничуть не меньше, чем за бой с Исмаиловым. Так что во главе угла здесь спортивная составляющая. Магомед сейчас на хайпе. Грех отказываться от возможности сразиться с ним. Ещё один шанс доказать всё тем, кто в меня не верит», — сказал Штырков в интервью RT.

Ранее Штырков поделился ожиданиями от боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

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