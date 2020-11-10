Николаев заявил, что РПЛ будет не хватать отстранённых судей Безбородова и Вилкова

Известный в прошлом российский футбольный судья Алексей Николаев высказался об отстранении арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба рефери не смогут работать до конца 2020 года. Они наказаны за ошибки в судействе матчей.

«Трудно сказать, почему было принято такое жёсткое решение. Двух опытных арбитров, которые много игр провели в Премьер-лиге, будет не хватать. Не такой уж у нас большой выбор арбитров. Теперь ещё тяжелее будет», — приводит слова Николаева сайт «Матч ТВ».

Ранее комиссия РФС признала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова» в матче со «Спартаком».