Николаев заявил, что РПЛ будет не хватать отстранённых судей Безбородова и Вилкова

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Известный в прошлом российский футбольный судья Алексей Николаев высказался об отстранении арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николаев заявил, что РПЛ будет не хватать отстранённых судей Безбородова и Вилкова
  • РИА Новости

Оба рефери не смогут работать до конца 2020 года. Они наказаны за ошибки в судействе матчей.

«Трудно сказать, почему было принято такое жёсткое решение. Двух опытных арбитров, которые много игр провели в Премьер-лиге, будет не хватать. Не такой уж у нас большой выбор арбитров. Теперь ещё тяжелее будет», — приводит слова Николаева сайт «Матч ТВ».

Ранее комиссия РФС признала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова» в матче со «Спартаком».

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