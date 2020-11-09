Комиссия РФС признала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела решение арбитра Виталия Мешкова по поводу удаления защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Как сообщается на сайте РФС, арбитр вынес ошибочное решение в данном эпизоде.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист Хаджикадунич нарушил правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», — говорится в заявлении.

Хаджикадунич был удалён на 75-й минуте игры после того, как Мешков показал ему вторую жёлтую карточку. Тем не менее «Ростов» всё равно победил со счётом 1:0.

Ранее глава судейского комитета РФС заявил об отстранении арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова.