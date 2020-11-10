Глушаков и Ребров примут участие в жеребьёвке 1/8 финала Кубка России
- РИА Новости
По видеосвязи в церемонии примут участие главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, защитник «Сочи» Иван Новосельцев, вратарь «Динамо» Игорь Лещук, полузащитник «Химок» Денис Глушаков, вратарь «Спартака» Артём Ребров и другие представители команд-участниц.
Компанию десяти победителям групп элитного раунда на этой стадии кубка составят шесть команд, которые по итогам сезона-2019/20 получили право выступить в еврокубках.
Ранее сообщалось, что «Рубин» обратился в ЭСК по эпизоду с нанесением травмы Дарко Йевтичу в матче Кубка России.