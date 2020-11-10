Непомнящий заявил, что партнёры по «Зениту» уважают Дзюбу

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Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации с игроком «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Непомнящий заявил, что партнёры по «Зениту» уважают Дзюбу
  • globallookpress.com

Специалист работал с форвардом в «Томи».

Непомнящий отметил, что не хочет обсуждать скандальное видео. Вместе с тем он обратил внимание, что в матче с «Краснодаром» Дзюбе пришлось очень непросто.

«Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артём не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл ещё ярче и забил победный мяч. Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров «Зенита» на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артёма уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а «Зенит» провёл, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил», — цитируют Непомнящего «Известия».

Ранее сообщалось, что Дзюба включён в символическую сборную 14-го тура РПЛ по версии WhoScored.

 

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