В «Аталанте» назвали Алексея Миранчука мастером дебютов
- AFP
В Twitter-аккаунте клуба опубликовали фотографию Миранчука и подписали следующим образом: «Мастер дебютов».
В матче седьмого тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1) Миранчук вышел на замену на 59-й минуте, а через 20 минут он сравнял счёт.
До этого хавбек дебютировал за команду в Лиге чемпионов в матче с датским «Мидтьюлландом» и также забил после выхода на замену.
Ранее Станислав Черчесов выразил уверенность, что Денис Черышев и Алексей Миранчук приедут в сборную России в хорошем настроении.