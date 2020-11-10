В «Аталанте» назвали Алексея Миранчука мастером дебютов

Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на первый гол российского полузащитника команды Алексея Миранчука в дебютном матче в итальянской футбольной Серии А.

В Twitter-аккаунте клуба опубликовали фотографию Миранчука и подписали следующим образом: «Мастер дебютов».

В матче седьмого тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1) Миранчук вышел на замену на 59-й минуте, а через 20 минут он сравнял счёт.

До этого хавбек дебютировал за команду в Лиге чемпионов в матче с датским «Мидтьюлландом» и также забил после выхода на замену.

Ранее Станислав Черчесов выразил уверенность, что Денис Черышев и Алексей Миранчук приедут в сборную России в хорошем настроении.