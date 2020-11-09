Круговой сдал сомнительный тест на COVID-19 в молодёжной сборной России

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении молодёжной сборной России по футболу.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, остальные члены сборной прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого у всех выявлены отрицательные результаты.

Круговой же был сразу изолирован. Отмечается, что у него нет симптомов заболевания и он отлично себя чувствует.

13 ноября молодёжка проведёт контрольный матч с Венгрией, а 17 ноября — со Словенией.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что вылечился от коронавируса.