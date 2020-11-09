Первый канал покажет матч Лиги наций Сербия — Россия
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Встреча должна состояться 18 ноября в Белграде. Начало трансляции запланировано на 22:40 мск.
Россия лидирует в турнирной таблице группы 3 лиги В после четырёх туров, набрав восемь очков. Сербы находятся на последней, четвёртой позиции с двумя очками в активе.
Ранее полузащитник Константин Кучаев ответил на вопрос о своих впечатлениях от пребывания в расположении сборной России по футболу.