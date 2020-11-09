Журналист: Василевский и Кучеров просят деньги за интервью

Журналист Алексей Шевченко высказался о сотрудничестве агента Дэна Мильштейна и российских хоккеистов «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

«История о Василевском, Кучерове и Мильштейне. Оказывается, эти люди просят деньги за интервью. Не напрямую. Можешь и напрямую дать — возьмут. Но делается это так: вы приводите спонсора игрокам, а в ответ вам дадут интервью. Мильштейн придумал, я понимаю. Но что мы видим? Было абсолютно ужасное, пустое интервью Кучерова для GQ. А сейчас Василевский: «Это единственный раз, когда можно напиться». Видите, чему учит Мильштейн своих хоккеистов. Отличный пример для молодёжи. Не важно, что ты выполнил свою миссию спортсмена, выиграл. Главное — нажраться. Вот такими мы увидим Василевского и Кучерова при Мильштейне. Бросайте этого садовника, он вам только навредит», — сказал Шевченко в ролике на YouTube-канале «День с Алексеем Шевченко».

Ранее Василевский высказался о перспективах Аскарова в Национальной хоккейной лиге.