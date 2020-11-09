Хоккеист сборной России Мухамадуллин рассказал, когда будет готов к отъезду в НХЛ

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Защитник «Салавата Юлаева» и сборной России Шакир Мухамадуллин заявил, что для отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) нужно быть готовым психологически.
Хоккеист сборной России Мухамадуллин рассказал, когда будет готов к отъезду в НХЛ
  • ©hcsalavat.ru

«Тебя задрафтовали, а значит, появился новый стимул развиваться и доказывать, что это всё неспроста. Для меня это мотивация, чтобы тренироваться ещё больше. Выбором, конечно, был очень удивлён. Буквально минут через 15 после выбора связался с «Нью-Джерси», пообщался и лёг спать. Но в НХЛ поеду, только когда полностью буду готов к этой лиге. Никаких поспешных решений принимать не буду», — сказал Мухамадуллин «Спорт-Экспрессу».

На драфте-2020 российский защитник был выбран под общим 20-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее Василевский высказался о перспективах Аскарова в НХЛ.

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