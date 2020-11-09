Орловский считает, что Нурмагомедов проведёт ещё один бой
- Reuters
«Нурмагомедов — молодец. Я читал, что якобы Дана Уайт уговаривает его вернуться. Предполагаю, что так может быть. Думаю, что Хабиб психанёт ещё на один бой. Я на его месте уже смотрел бы на материальную составляющую», — цитирует Орловского ТАСС.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи, которая случилась 24 октября на турнире UFC 254.
Ранее Тактаров назвал бой Нурмагомедова с Гэтжи договорным.