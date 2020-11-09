Орловский считает, что Нурмагомедов проведёт ещё один бой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский предположил, что обладатель титула в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов изменит решение завершить карьеру и вернётся в спорт.
Орловский считает, что Нурмагомедов проведёт ещё один бой
  • Reuters

«Нурмагомедов — молодец. Я читал, что якобы Дана Уайт уговаривает его вернуться. Предполагаю, что так может быть. Думаю, что Хабиб психанёт ещё на один бой. Я на его месте уже смотрел бы на материальную составляющую», — цитирует Орловского ТАСС.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи, которая случилась 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее Тактаров назвал бой Нурмагомедова с Гэтжи договорным.

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