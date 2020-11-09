Кожевников выступил против привлечения игроков из НХЛ в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги выступления сборной России по хоккею на Кубке Карьяла.

«Я давно говорил, что энхаэловцев не надо вызывать в сборную. Я не понимаю, зачем мы обкатываем молодых, даём им возможность себя проявить на Кубке Карьяла и других этапах, а на первенство мира приезжают игроки из НХЛ, многим из которых просто не хочется играть из-за усталости. Молодёжь показала, как надо биться. Это лучше всяких похвал. Мне очень понравилось, как играли защитники, как выстроены были ребята в нападении — всегда бросались в атаку. Мы обычно видим в чемпионатах другой хоккей — не откатываются, а идут закрывать зоны. Сейчас прямо видна рука тренера», — цитирует Кожевникова News.ru.

Сборная России выступила на Кубке Карьяла молодёжным составом и одержала три победы в трёх поединках.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею под руководством Ларионова выиграла Кубок Карьяла.