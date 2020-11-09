Аргентинский футболист «Спартака» Понсе рассказал о жизни в Москве

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Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о жизни в российской столице.
Аргентинский футболист «Спартака» Понсе рассказал о жизни в Москве
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Кто из футболистов помогает освоиться в Москве? Да вообще все. Капитан Джикия и более опытные Ещенко и Ребров знают хорошие места. Я и сам люблю что-то открывать. Я живу на природе, где спокойнее, чем в городе. Катаюсь на велосипеде, захожу в дом и сразу расслабляюсь: меня сразу же берёт за руку сын, мы возимся на полу, играем в мяч, гуляем. В самом городе мне нравится район Красной площади: можно пообедать в итальянском ресторане, пойти — на шопинг, отвести ребёнка в игровую комнату. Иногда общаюсь на испанском со знакомыми из посольства. А так с английским бывают проблемы: со мной иногда говорят по-русски, я пытаюсь ответить, что не понимаю, но они продолжают. Но это не про рестораны — там знают языки», — рассказал Понсе «Чемпионату».

Понсе перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ромы». Он является воспитанником «Олд Бойз». В Европе аргентинец также защищал цвета «Гранады», «Лилля» и афинском АЕКа.

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