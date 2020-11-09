Нурмагомедов: успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о подготовке к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который проходил на турнире UFC 254.

«Фотка сделана после моих крайних тяжёлых спаррингов 17 октября. Поддержка была нереальная от братьев, спарринги проходили в обуви. Угадайте почему. Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают», — написал Хабиб в Instagram.

24 октября Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде главного боя турнира UFC 254, который проходил в Абу-Даби. После этого он объявил о завершении карьеры.

Ранее Тактаров считает, что бой Нурмагомедова с Гэтжи был договорным.