Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по отражённым пенальти

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:0) установил сразу два рекорда отечественного первенства.

Голкипер справился с ударом полузащитника «Ростова» Романа Еременко с точки и отразил 15-й пенальти, побив достижение бывшего вратаря «Зенита» и «Динамо» Романа Березовского (14).

Также Акинфеев обогнал Березовского по числу неточных пенальти в их ворота. Бывшего вратаря российский национальной команды соперники не смогли переиграть 19 раз, а экс-голкипера сборной Армении — 18.

Ранее Кириченко выразил мнение, что ЦСКА готов к лидерству в РПЛ.