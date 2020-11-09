Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по отражённым пенальти

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:0) установил сразу два рекорда отечественного первенства.
Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по отражённым пенальти
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Голкипер справился с ударом полузащитника «Ростова» Романа Еременко с точки и отразил 15-й пенальти, побив достижение бывшего вратаря «Зенита» и «Динамо» Романа Березовского (14).

Также Акинфеев обогнал Березовского по числу неточных пенальти в их ворота. Бывшего вратаря  российский национальной команды соперники не смогли переиграть 19 раз, а экс-голкипера сборной Армении — 18.

Ранее Кириченко выразил мнение, что ЦСКА готов к лидерству в РПЛ.

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