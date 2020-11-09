Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по отражённым пенальти
- РИА Новости
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Голкипер справился с ударом полузащитника «Ростова» Романа Еременко с точки и отразил 15-й пенальти, побив достижение бывшего вратаря «Зенита» и «Динамо» Романа Березовского (14).
Также Акинфеев обогнал Березовского по числу неточных пенальти в их ворота. Бывшего вратаря российский национальной команды соперники не смогли переиграть 19 раз, а экс-голкипера сборной Армении — 18.
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