Кириченко считает, что ЦСКА готов к лидерству в РПЛ

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Бывший игрок «Ростова» и ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал исход встречи команд в Москве в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кириченко считает, что ЦСКА готов к лидерству в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

По мнению ветерана, армейцы заслужили победу, но всё могло сложиться иначе, реализуй ростовчанин Роман Ерёменко пенальти.

«В нужный момент Игорь Акинфеев проявил свои лидерские качества и показал, за что его так ценят в клубе. Очень важная победа, особенно над таким «Ростовом», который обыграл «Спартак», и на фоне календаря с непростым выездом в Голландию. Армейцы показали, что готовы к лидерству в РПЛ, хотя впереди у них ещё долгий и трудный путь к успеху», — приводят слова Кириченко «Известия».

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины лидерства ЦСКА в чемпионате России.

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