Тренер о триумфе Медведева в Париже: перелом наступил в середине второго сета

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Как подчеркнул специалист, если на старте соревнований российский спортсмен заметно нервничал, то потом вошёл в состояние победителя.

«Уровень игры у него очень приличный, но в последнее время обстоятельства были против него, а это сильно давит на психику. Если говорить про финал, то я бы не стал выделять какой-то один ключевой момент. Перелом начал наступать в середине второго сета. Было заметно, что Александр Зверев стал хуже двигаться», — цитируют Собкина «Известия».

Он также отметил, что в третьем сете Зверев просто встал.

Ранее сообщалось, что о своём успехе высказался сам Медведев.