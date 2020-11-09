Тренер о триумфе Медведева в Париже: перелом наступил в середине второго сета
- Reuters
Как подчеркнул специалист, если на старте соревнований российский спортсмен заметно нервничал, то потом вошёл в состояние победителя.
«Уровень игры у него очень приличный, но в последнее время обстоятельства были против него, а это сильно давит на психику. Если говорить про финал, то я бы не стал выделять какой-то один ключевой момент. Перелом начал наступать в середине второго сета. Было заметно, что Александр Зверев стал хуже двигаться», — цитируют Собкина «Известия».
Он также отметил, что в третьем сете Зверев просто встал.
Ранее сообщалось, что о своём успехе высказался сам Медведев.