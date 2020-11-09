Новый клуб Гунько не смог победить в ереванском дерби

«Ноа» сыграл вничью с «Араратом» в ереванском дерби в чемпионате Армении по футболу (0:0).

РИА Новости

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Этот матч стал первым во главе «Ноа» для российского тренера Дмитрия Гунько. Специалист возглавил команду 5 ноября. Ранее он был уволен из «Химок». Также сообщалось, что нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал работу Гунько.