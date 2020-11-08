Дядюн предположил, почему у Гунько не заладилась работа в «Химках»

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Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал работу бывшего главного тренера команды Дмитрия Гунько.
Дядюн предположил, почему у Гунько не заладилась работа в «Химках»
  • РИА Новости

«У него не было времени тренировать. Его только назначили, начался очень насыщенный отрезок, когда матчи шли один за другим. Мы просто играли и восстанавливались. Кого ни назначь в такой ситуации, тяжело внедрить в команду свою философию, когда нет запаса времени», — цитирует Дядюна Sport24.

Он отметил, что за последнее время в клубе трижды сменилось руководство, а тренер — четырежды. По его мнению, такие вещи не проходят бесследно, так как на построение команды должны уходить годы.

«В случае с Гунько мог сыграть фактор везения. Получилась бы совсем другая история, если бы у нас просто пошло. У каждого тренера своё видение футбола, но, чтобы его реализовать, нужно достучаться до каждого игрока. На это требуется время. Его у Гунько не было. У Черевченко его, кстати, тоже нет, он пришёл в ходе сезона», — добавил Дядюн.

Черевченко сменил Гунько на посту главного тренера «Химок» после восьмого тура Российской премьер-лиги. На тот момент подмосковная команда не одержала ни одной победы. 

Ранее сообщалось, что матч между «Химками» и «Рубином» пройдёт без зрителей.

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