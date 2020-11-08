Дядюн предположил, почему у Гунько не заладилась работа в «Химках»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал работу бывшего главного тренера команды Дмитрия Гунько.

«У него не было времени тренировать. Его только назначили, начался очень насыщенный отрезок, когда матчи шли один за другим. Мы просто играли и восстанавливались. Кого ни назначь в такой ситуации, тяжело внедрить в команду свою философию, когда нет запаса времени», — цитирует Дядюна Sport24.

Он отметил, что за последнее время в клубе трижды сменилось руководство, а тренер — четырежды. По его мнению, такие вещи не проходят бесследно, так как на построение команды должны уходить годы.

«В случае с Гунько мог сыграть фактор везения. Получилась бы совсем другая история, если бы у нас просто пошло. У каждого тренера своё видение футбола, но, чтобы его реализовать, нужно достучаться до каждого игрока. На это требуется время. Его у Гунько не было. У Черевченко его, кстати, тоже нет, он пришёл в ходе сезона», — добавил Дядюн.

Черевченко сменил Гунько на посту главного тренера «Химок» после восьмого тура Российской премьер-лиги. На тот момент подмосковная команда не одержала ни одной победы.

Ранее сообщалось, что матч между «Химками» и «Рубином» пройдёт без зрителей.