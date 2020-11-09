Кузяев назвал футбол в исполнении «Краснодара» самым красивым в чемпионате России

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал исход матча с «Краснодаром» в 14-м туре Российской премьер-лиги.
Кузяев назвал футбол в исполнении «Краснодара» самым красивым в чемпионате России
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По его мнению, во втором тайме петербуржцы владели преимуществом и взяли инициативу в свои руки. Кузяев выразил удовлетворение тем фактом, что в итоге «Зенит» взломал оборону «быков».

«Игра начала неудачно складываться для нас: пропустили с пенальти. Хорошо, что команда показала характер и во втором тайме отлично выступила: забили три мяча, вырвали три очка у такого принципиального соперника. «Краснодар» — крепкая команда, играет, наверное, в самый красивый футбол в нашем чемпионате», — приводит слова Кузяева сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что наставник клуба Сергей Семак высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой.

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