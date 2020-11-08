Семак высказался о ситуации с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой.

Болельщики команды вывесили на матче с «Краснодаром» баннер, посвящённый футболисту.

«В жизни ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети. Думаю, никакой родитель не отвернётся от своего сына, несмотря ни на что. Со своей стороны делаю всё, что могу. Что касается отношения виража к Артёму: единственное, что он может сделать, — это завоёвывать доверие фанатов своей игрой и самоотдачей на футбольном поле», — цитирует Семака сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о готовности уйти в отставку в случае необходимости.