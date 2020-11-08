Дзюба о скандальном видео: я не идеален, как и любой человек

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал скандал с видеозаписью, появившейся накануне в социальных сетях.

«Я не идеален и никогда на это не уповал, но надеюсь, что в целом я смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае, как бы иногда ни оступался и ни ошибался», — заявил Дзюба на видеозаписи, опубликованной на собственной официальной странице в социальной сети Instagram.

Ранее Дзюба признался, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» стал для него одним из самых сложных в карьере.