Дзюба о скандальном видео: я не идеален, как и любой человек
- globallookpress.com
«Я не идеален и никогда на это не уповал, но надеюсь, что в целом я смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае, как бы иногда ни оступался и ни ошибался», — заявил Дзюба на видеозаписи, опубликованной на собственной официальной странице в социальной сети Instagram.
Ранее Дзюба признался, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» стал для него одним из самых сложных в карьере.