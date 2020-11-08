Дзюба о матче с «Краснодаром»: как в аду побывал

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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба назвал матч 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» одним из самых сложных в карьере.
Дзюба о матче с «Краснодаром»: как в аду побывал
  • globallookpress.com

«Всех с победой очень важной. Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как, наверное, в аду побывал. Немножко не справился с эмоциями в машине на обратном пути», — сказал Дзюба на видеозаписи, опубликованной на собственной официальной странице в социальной сети Instagram.

По словам футболиста, поддержку ему оказывали даже незнакомые люди. При этом он отметил, что его поддерживали и многие фанаты, посетившие в воскресенье «Газпром Арену».

«Это, наверное, мой непростой путь. Что бы дальше ни происходило, я благодарен вам», — добавил Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал победу над «Краснодаром» в чемпионате России.

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