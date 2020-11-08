Дзюба о матче с «Краснодаром»: как в аду побывал
- globallookpress.com
«Всех с победой очень важной. Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как, наверное, в аду побывал. Немножко не справился с эмоциями в машине на обратном пути», — сказал Дзюба на видеозаписи, опубликованной на собственной официальной странице в социальной сети Instagram.
По словам футболиста, поддержку ему оказывали даже незнакомые люди. При этом он отметил, что его поддерживали и многие фанаты, посетившие в воскресенье «Газпром Арену».
«Это, наверное, мой непростой путь. Что бы дальше ни происходило, я благодарен вам», — добавил Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал победу над «Краснодаром» в чемпионате России.