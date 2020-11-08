Дзюба поблагодарил всех за поддержку в сложный жизненный момент

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал скандальную ситуацию с интимным видео, слитым в интернет хакерами.

Футболист записал видео в Instagram. Он поздравил подписчиков с победой над «Краснодаром» и заявил, что это был самый непростой матч в его карьере.

«В такие мгновения, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые остались со мной, поддержали меня в трудную минуту: близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали, и их очень много. Благодарю вас всех, никогда этого не забуду. Это, наверное, мой непростой путь. Что бы дальше ни происходило, я благодарен вам», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба принёс «Зениту» победу над «Краснодаром» в 14-м туре Российской премьер-лиги.