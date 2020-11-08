Семак заявил, что некоторым игрокам «Зенита» было непросто выходить на матч с «Краснодаром»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
Семак заявил, что некоторым игрокам «Зенита» было непросто выходить на матч с «Краснодаром»
  • РИА Новости

По его словам, после скандала с Артёмом Дзюбой он решил передать капитанскую повязку Деяну Ловрену из-за большого опыта хорвата. Другой претендент, Магомед Оздоев, как подчеркнул Семак, был слишком эмоционален в тех матчах, когда выводил команду в статусе капитана.

«Наша игра была хорошего качества, особенно второй тайм, когда нужно было отыгрываться. Не так просто было выходить некоторым игрокам, в частности Венделу, чувствовалась нервозность. Во втором тайме прибавил и он, и вся команда. Добились тяжёлой, но абсолютно заслуженной победы. Команда показала характер, взяли три очка, которые нам очень важны и нужны сейчас», — приводит слова специалиста сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о готовности уйти в отставку в случае необходимости.

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