Шварц выразил удовлетворение выступлением «Динамо» в последних матчах

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе своей команды над «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги со счётом 5:1.

В составе железнодорожников удалили Слободана Райковича и вратаря Маринато Гилерме, в концовке у хозяев красную карточку получил Сергей Паршивлюк.

«В первом тайме нам пришлось непросто, было много опасных моментов в исполнении «Локомотива». У нас была достаточно молодая команда, но мы справились. Во второй половине встречи удалось забить много красивых мячей», — приводит выступление Шварца сайт «Динамо».

Специалист также признался, что не рассчитывал на девять очков в трёх своих первых матчах во главе команды.

«Отличный результат. Я принял команду, у который был хороший фундамент. «Динамо» забивает много мячей. Отмечу хорошее действие по позициям во встрече с «Локомотивом». На будущее нам нужно будет выбрать правильное направление, правильно действовать с мячом, правильно выбирать позицию и хорошо действовать без мяча», — резюмировал Шварц.

Ранее сообщалось, что наставник «Локомотива» Марко Николич назвал удаление Маринато Гилерме ключевым моментом в проигранном матче с «Динамо».