Косторная призналась, что боялась занижения оценок после ухода от Тутберидзе

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Фигуристка Алёна Косторная высказалась о своём выступлении на этапе Кубка России в Казани.
Косторная призналась, что боялась занижения оценок после ухода от Тутберидзе
  • РИА Новости

Подопечная Евгения Плющенко заняла первое место в короткой программе, опередив Александру Трусову. По словам Косторной, она опасалась, что после ухода от Этери Тутберидзе будет получать более низкие оценки.

«У меня был давно этот страх — получить более низкие оценки с момента моего перехода, потому что вот говорят, что «предательница», «кинула»... Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше. Очень по этому поводу переживала, поэтому очень удивилась, когда по итогам проката в Казани я получила столь высокие баллы. Да, может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь. Так бывает. Здесь конкретно моей вины нет», — приводит слова Косторной «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что В ФФККР обсудят участие фигуристов в чемпионате России без отбора.

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