Петржела поддержал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России по футболу

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать форварда петербуржцев Артёма Дзюбу в национальную команду на ближайшие матчи.

«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По словам экс-тренера «Зенита», таким образом Черчесов избежал скандальной ситуации, но дал понять, что Дзюба не может вести себя подобным образом.

Ранее Черчесов объявил, что нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи.