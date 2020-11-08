Петржела поддержал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России по футболу

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Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать форварда петербуржцев Артёма Дзюбу в национальную команду на ближайшие матчи.
Петржела поддержал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России по футболу
  • РИА Новости

«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По словам экс-тренера «Зенита», таким образом Черчесов избежал скандальной ситуации, но дал понять, что Дзюба не может вести себя подобным образом.

Ранее Черчесов объявил, что нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи.

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