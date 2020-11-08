Петржела поддержал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России по футболу
- РИА Новости
«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной», — цитирует Петржелу «Чемпионат».
По словам экс-тренера «Зенита», таким образом Черчесов избежал скандальной ситуации, но дал понять, что Дзюба не может вести себя подобным образом.
Ранее Черчесов объявил, что нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи.