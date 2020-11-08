Чемпион мира по боксу Альварес может провести следующий поединок 19 декабря

Чемпион мира по боксу в среднем весе Сауль Альварес может встретиться с обладателем титула по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом в следующем поединке.

По информации Boxing News 24, схватка между Альваресом и Плантом может пройти 19 декабря 2020 года.

Отмечается, что переговоры об организации поединка между двумя боксёрами уже начались.

Альварес провёл 56 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 53 победы (36 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё два боя свёл вничью.

На счету непобеждённого Планта 20 побед на профессиональном ринге, 12 из которых он одержал досрочно.

Ранее сообщалось, что американец Девин Хэйни одержал победу над кубинцем Юриоркисом Гамбоа и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в лёгком весе.