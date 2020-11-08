СМИ: Футболист «Баварии» Киммих может пропустить около трёх месяцев из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него был диагностирован разрыв мениска.

Как сообщает журналист Sport1.de Константин Экнер, стал известен характер травмы хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха, полученной в матче седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». Отмечается, что у футболиста диагностирован разрыв мениска, а сроки восстановления могут составить около трёх месяцев.

Киммих известен по выступлениям за «Лейпциг» и «Баварию». Цвета мюнхенского клуба он защищает с 2015 года и за это время успел пять раз выиграть чемпионат Германии, трижды — Кубок и четырежды — Суперкубок страны. В 2020-м он взял Лигу чемпионов и Суперкубок Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче седьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.