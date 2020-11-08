СМИ: Футболист «Баварии» Киммих может пропустить около трёх месяцев из-за травмы

Короткая ссылка
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него был диагностирован разрыв мениска.
СМИ: Футболист «Баварии» Киммих может пропустить около трёх месяцев из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает журналист Sport1.de Константин Экнер, стал известен характер травмы хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха, полученной в матче седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». Отмечается, что у футболиста диагностирован разрыв мениска, а сроки восстановления могут составить около трёх месяцев.

Киммих известен по выступлениям за «Лейпциг» и «Баварию». Цвета мюнхенского клуба он защищает с 2015 года и за это время успел пять раз выиграть чемпионат Германии, трижды — Кубок и четырежды — Суперкубок страны. В 2020-м он взял Лигу чемпионов и Суперкубок Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче седьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить