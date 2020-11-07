«Бавария» нанесла поражение дортмундской «Боруссии» в матче Бундеслиги
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Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе хозяев отличились Марко Ройс (45) и Эрлинг Холанд (83). Действующие чемпионы ответили голами Давида Алабы (45+4), Роберта Левандовски (48) и Лероя Зане (80).
«Бавария» набрала 18 очков и возглавила турнирную таблицу первенства Германии. «Боруссия» с 15 очками находится на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» крупно обыграл «Фрайбург» в Бундеслиге.