«Бавария» нанесла поражение дортмундской «Боруссии» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче седьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» нанесла поражение дортмундской «Боруссии» в матче Бундеслиги
  • © REUTERS/Martin Meissner

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе хозяев отличились Марко Ройс (45) и Эрлинг Холанд (83). Действующие чемпионы ответили голами Давида Алабы (45+4), Роберта Левандовски (48) и Лероя Зане (80).

«Бавария» набрала 18 очков и возглавила турнирную таблицу первенства Германии. «Боруссия» с 15 очками находится на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» крупно обыграл «Фрайбург» в Бундеслиге.

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